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Шведская боевая машина пехоты CV9040C впервые уничтожена в зоне специальной военной операции на Украине. Телеграм-канал Mash сообщил, что эта техника представляет собой «самые мощные БМП» Североатлантического альянса.

Поставки CV9040C начались недавно, причем Швеция должна передать Киеву 50 таких машин. На Украине уже заявили, что не откажутся и от 1000 единиц.

Российским военным удалось подбить шведскую боевую машину пехоты на участке Сватово-Кременная в ЛНР. В Сети появилась видеозапись, сделанная с беспилотного летательного аппарата. На ней видно, как БМП пытается маневрировать и движется к лесному массиву, однако спустя несколько секунд ее поражает российский боезаряд. Судя по взрыву и кадрам после него, техника была основательно выведена из строя.

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