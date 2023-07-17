Британская разведка приняла участие в подготовке атаки Крымского моста, заявил военный эксперт Алексей Леонков. Украинский источник подтвердил эту версию, пишет издание «Царьград».

Проведя анализ известных деталей нападения на Крымский мост, Алексей Леонков пришел к выводу, что за ним стоят британские силы. Он особо отметил «Особую лодочную службу» (SBS) Великобритании, входящую в состав военно-морского флота, как возможного исполнителя операции.

По предположению Леонкова, в атаке использовались надводные дроны, что является явным следом британской SBS, сотрудничающей с Главным управлением разведки Вооруженных Сил Украины .

Украинские СМИ также активно распространяют информацию о применении надводных дронов в атаке и указывают на специальную операцию Службы безопасности Украины и Военно-морских сил Украины.