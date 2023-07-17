ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Британская разведка приняла участие в подготовке атаки Крымского моста, заявил военный эксперт Алексей Леонков. Украинский источник подтвердил эту версию, пишет издание «Царьград».

Проведя анализ известных деталей нападения на Крымский мост, Алексей Леонков пришел к выводу, что за ним стоят британские силы. Он особо отметил «Особую лодочную службу» (SBS) Великобритании, входящую в состав военно-морского флота, как возможного исполнителя операции.

По предположению Леонкова, в атаке использовались надводные дроны, что является явным следом британской SBS, сотрудничающей с Главным управлением разведки Вооруженных Сил Украины .

Украинские СМИ также активно распространяют информацию о применении надводных дронов в атаке и указывают на специальную операцию Службы безопасности Украины и Военно-морских сил Украины.

Вам может понравиться

В Ленинградской области задержали группу мигрантов по подозрению в изнасиловании

На территории Ленинградской области была задержана группа мигрантов, состоящая из троих человек, по подозрению в нападении и изнасиловании женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ВС Украины обстреляли поселок в Брянской области: одна женщина погибла, трое человек получили ранения

Как сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Телеграм-канале, украинские боевики обстреляли поселок Белая Березка. По информации экстренных служб, погибла одна местная жительница, а еще три человека получили ранения.

Mash: украинские боевики обстреляли ЛЭП и жилые дома в селе Чуровичи Брянской области из артиллерии

Формирования вооруженных сил Украины обстреляли из ствольной артиллерии линию электропередачи, проходящую по территории села Чуровичи в Брянской области. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала Mash. Сообщается, что на территории брянского села