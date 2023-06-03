Отделение, которым командует младший сержант Александр Драшко, проявило бдительность и сорвало очередную диверсию ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Бойцы выполняли задачу по доставке продовольствия на позиции ВС РФ и продвигались по заранее намеченному маршруту. В какой-то момент они обнаружили боевиков ВСУ, которые готовили засаду. Командир отделения принял решение вступить в бой с противником. В результате диверсионно-разведывательная группа была ликвидирована, российские военные потерь не понесли и выполнили поставленную перед ними задачу точно в срок.

Издание “Известия” также сообщает о героическом поступке майора Константина Задеры и его батальона. Комбат сумел уничтожить две машины с украинскими боевиками. Также подразделение своевременно заметило, что один из ударов противника попал по стоянке техники. Бойцы вывели из-под огня все замаскированные машины. В том числе, и автомобиль закрытой спутниковой связи, уничтожение которой врагом создало бы серьезные проблемы в управлении батальоном.