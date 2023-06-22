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Звезда комедийных проектов Елена Борщева улетела на летний отдых вместе с семьей в Турцию. Актриса и телеведущая призналась, что к пляжному сезону она тщательно подготовилась. Елена решилась на прохождение достаточно болезненной процедуры – ручной липосакции.

По словам Борщевой, только в такой способ она смогла избавиться от проблемной зоны – «галифе», которая не поддавалась корректировке ни диетами, ни физическими упражнениями. Артистка похвасталась перед подписчиками результатами болезненной безоперационной липосакции. Но, по словам Елены, результат стоил мучений.

Под опубликованным фото Борщева написала, что уже «видит заголовки в СМИ», которые перепостят эту фотографию. «“42-летняя Борщева показала фигуру в купальнике”»: уже вижу эти заголовки! Журналисты, будьте оригинальнее!» — прокомментировала Елена.

Напомним, что Елена Борщева уже как 17 лет счастлива в браке абсолютным чемпионом Москвы и России Валерием Юшкевичем.

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