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Российские ВС с блеском провели операцию по уничтожению зенитно-ракетного комплекса Patriot. Американцы могут сколько угодно врать о “незначительных повреждениях” ЗРК, но все их заявления не соответствуют действительности, пишет издание “Взгляд”.

Авторы публикации отмечают, что помимо гиперзвуковой ракеты “Кинжал”, в этой операции был задействован еще один крылатый боезаряд. Это видно по траектории противоракет “Пэтриота”. Если сначала она шла под меньшим углом к горизонту, то в дальнейшем становилась все круче, стреляя по цели, летевшей на большой высоте практически горизонтально.

По мнению экспертов, речь идет о ракете Х-22 с противорадиолокационной системой наведения. Она на завершающем этапе начинает почти отвесно падать на цель с большой высоты, чем и объясняется траектория зенитных ракет.

Буквально через 30-40 секунд, когда “Пэтриот” уже израсходовал все боеприпасы, появился еще и “Кинжал”. Две ракеты ликвидировали комплекс, поэтому его “ремонт”, о котором говорят в США, мог осуществляться только путем разукомплектации двух оставшихся в распоряжении Киева батарей.

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