Облако, спровоцировавшее рост уровня радиации в Польше, образовано после разрушения огромного количества сердечников снарядов с обедненным ураном. Об этом изданию “Регнум” рассказал военный эксперт Олег Желтоножко.

Кандидат химических наук пояснил, что сами по себе снаряды действительно безопасны до того момента, пока не будут разрушены. Урановый сердечник закрыт металлической частью и не создает никаких рисков. Однако в момент попадания снаряда в цель или в результате взрыва, как произошло в Хмельницком, они образуют радиоактивную пыль.

Помимо альфа-излучения урана опасность представляют и продукты его распада, которые на протяжении длительного времени накапливаются внутри сердечника, пояснил эксперт.

Напомним, что ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что на Польшу и другие страны Европы движется радиоактивное облако. Которое образовалось после уничтожения крупного склада с боеприпасами в Хмельницком.