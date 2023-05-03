ВС России в скором времени могут уничтожить одно из самых ценных и дефицитных для Украины вооружений – систему противовоздушной обороны. За недавнее время российской стороной было уничтожено целых две украинских системы ПВО С-300 в городе Павлоград в Днепропетровской области. При этом, ВСУ лишились запасов оружия, предназначенных для осуществления контрнаступления. Такую информацию передает американское издание Military Watch Magazine.

Ракетные удары ВС России истощают запасы украинского вооружения, однако панику Киеву создает именно страх за свои системы ПВО. В материале издания отмечается, что у ВСУ ракеты и системы противовоздушной обороны в остром дефиците, а регулярные атаки ВС РФ могут привести к полному уничтожению украинской ПВО.

В статье говорится, что истощение украинских сил происходит на фоне растущих предположений, что после переломного момента конфликта преимущество будет на стороне российской армии.