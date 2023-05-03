ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ВС России в скором времени могут уничтожить одно из самых ценных и дефицитных для Украины вооружений – систему противовоздушной обороны. За недавнее время российской стороной было уничтожено целых две украинских системы ПВО С-300 в городе Павлоград в Днепропетровской области. При этом, ВСУ лишились запасов оружия, предназначенных для осуществления контрнаступления. Такую информацию передает американское издание Military Watch Magazine.

Ракетные удары ВС России истощают запасы украинского вооружения, однако панику Киеву создает именно страх за свои системы ПВО. В материале издания отмечается, что у ВСУ ракеты и системы противовоздушной обороны в остром дефиците, а регулярные атаки ВС РФ могут привести к полному уничтожению украинской ПВО.

В статье говорится, что истощение украинских сил происходит на фоне растущих предположений, что после переломного момента конфликта преимущество будет на стороне российской армии.

Вам может понравиться

ВСУ начали использовать авиационные ракеты Zuni производства США

Николай Олещук, занимающий пост командующего воздушными силами украинской армии, опубликовал фотографии американских авиационных ракет, закрепленных под крылом украинского Су-25. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН. Еще в начале января заместитель

МО: ПТРК «Штурм-С» остановил прорыв противника, обезвредив два танка ВСУ

РИА Новости со ссылкой на  Министерство обороны РФ сообщает, что расчетом ПТРК «Штурм-С» отдельного артиллерийского дивизиона мотострелкового соединения группировки войск «Запад» был остановлен прорыв ВСУ на Купянском направлении. По словам

ТСН: в Киеве, а также Киевской и Днепропетровской областях раздаются взрывы

Украинский телеканал ТСН сообщил о серии взрывов, которые произошли в Днепропетровской и Киевской областях, а также в Киеве. Жители этих районов рассказали о громких звуках. Также было упомянуто о воздушной