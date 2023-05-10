Правительство Санкт-Петербурга отчиталось об уборке города в минувшие праздничные дни. По словам чиновников, предприятия продолжают активно замывать улицы и приводить Северную столицу в порядок, несмотря на выходные. Однако петербуржцы по-прежнему недовольны качеством уборки города – соответствующие жалобы в огромном количестве ежедневно появляются на портале Смольного.

Почти 30 тысяч кубометров воды потратили дорожники для уборки Санкт-Петербурга в праздничные дни, сообщили в Комитете по благоустройству. Всего данный показатель с начала мая составил почти 74 тыс. «кубов». Именно столько воды было израсходованной для мытья магистралей, площадей, пешеходных зон и различных конструкций. Со 2 по 9 мая стали чистыми почти 600 остановочных павильонов и около 80 тыс. погонных метров ограждений.

На сегодняшний день на линию выведено 616 единиц дорожной техники. В ручной уборке тротуаров и территорий вокруг остановок задействованы 898 дворников. В садах и скверах работает 272 машины садово-парковых предприятий и 1044 специалиста.

Стоит отметить, что несмотря на позитивный отчет Смольного об очистке города от грязи и пыли, большинство улиц Петербурга все равно требуют уборки. Об этом говорит огромное количество жалоб, оставленных на портале «Наш Санкт-Петербург». За минувшие сутки на сайте появилось не меньше 350 соответствующих обращений.

При этом губернатор Александр Беглов заверял, что город будет полностью очищен от пыли и грязи до начала майский праздников. Однако выходные закончились, а Северная столица как «утопала» в грязи и пыле, так и продолжает «тонуть». Примечательно, что координатор движения Центральный район за комфортную среду обитания Ярослав Костров раскритиковал Беглова за соответствующие заявления об уборке, указав, что «обещать не значит жениться».

Очевидно, что проблема грязного и пыльного Санкт-Петербурга требует незамедлительного решения. Однако в администрации губернатора Александра Беглова продолжают закрывать глаза на ситуацию, рапортуя об «успешной» уборке Петербурга от пыли и грязи.

СМИ сообщали, что неэффективный подход Смольного к уборке ведет к риску для здоровья горожан.