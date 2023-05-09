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По результатам проверки, которую провела КСП, бюджет Ярославской области по итогам 2022 года потерпел серьезные убытки в связи с обнаруженными многочисленными нарушениями при формировании и использовании средств бюджета и имущества почти на миллиард рублей.

Всего КСП выявила 826 нарушений. В том числе речь идет о неэффективном использовании денег из бюджета на сумму более 380 млн рублей. Среди нарушений найдены нерешенные проблемы с дорогами, недостижение показателей регионального проекта по лесовосстановительным мероприятиям в части комплекса работ по посадке лесных культур и другое.

Кроме того, выявлены 393 нарушения, которые связаны с ненадлежащим исполнением бюджетного процесса на сумму в 371,5 млн рублей.

СМИ отмечают, что причиной этого может быть провальная управленческая политика губернатора Ярославской области Михаила Ераева.

Ранее журналисты отмечали итоги другой проверки, в ходе которой обнаружились массовые нарушения при осуществлении госпрограмм и нацпроектов в Ярославской области.

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