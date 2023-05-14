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Пожилые жители Ярославля призвали губернатора области Михаила Евраева вернуть остановку общественного транспорта на одной из улиц города. Горожане далеко не в первый раз обращаются к местным властям с жалобами на результаты транспортной реформы.

Ярославцы преклонного возраста попросили губернатора Евраева сделать маршрут автобуса 41 б с заездом на улицу Ярославская. Они объяснили свое пожелание тем, что остановка общественного транспорта расположена далеко от поликлиники, что для них очень неудобно.

«Михаил Яковлевич, очень просим маршрут автобуса 41 б, сделать с заездом на ул. Ярославскую. Людям пожилого возраста очень трудно идти пешком три остановки до поликлиники на ул. Попова. Просим прислушаться к нашей просьбе», — обратились жители к главе региона.

Однако в правительстве Ярославской области проигнорировали просьбу. Согласно официальному ответу чиновников, на данном участке не станут делать остановку.

«С учетом дублирования маршрутов схема движения 41б изменена. Данный участок полностью компенсирован автобусом 49», — ответили в правительстве.

Пользователи соцсетей активно критикуют результаты транспортной реформы в регионе. Жители Ярославской области потребовали от Михаила Евраева вмешаться в ситуацию и исправить допущенные ошибки, однако представители администрации губернатора отвечают только стандартными «отписками».

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