Обозреватель издания «Свободная пресса» опубликовал статью, в которой говорится о безосновательных обвинениях Ирана киевским режимом и западным руководством в том, что он якобы поставлял для РФ свои БПЛА. И пока украинское правительство сыпало обвинения в сторону Тегерана, российские «Герани» уничтожали украинские военные объекты и критическую инфраструктуру страны. Украинская ПВО просто не могла с ними справиться.

Автор материала отмечает, что тем временем поступили сведения о новом иранском беспилотнике, разработчиком которого является Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company. Дрон еще не получил своего официального названия, однако его именуют «Arash-2».

Многие специалисты утверждают, что в основе «Arash-2» были использованы технологии, которые применялись для создания «умных» боеприпасов Fajr-5С для РСЗО «Fajr». В Сети всплыла информация, что испытания «Arash-2» уже были успешно проведены на полигоне в провинции Семнал. Отмечается, что дальность полета данного БПЛА свыше 250 километров.