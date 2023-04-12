12 апреля – ИА Discover24.ru. Снайперские пары ВДВ России принимают участие в спецоперации и выполняют поставленные задачи в разных районах, включая побережье реки Днепр на Херсонщине.

Их работа состоит в том, чтобы противостоять диверсионным отрядам украинских ВС, которые могут попытаться перебраться через реку на левобережную часть региона.

Один снайпер из пары выполняет смертельные выстрелы, а другой занимается корректировкой стрельбы. Обычно они работают на большой дистанции, хотя в редких случаях могут стрелять на километровом расстоянии.

Глава пресс-службы группы Вооруженных сил России «Центр» Александр Савчук рассказал, как военнослужащие отбили нападения боевиков ВСУ в трех разных точках неподалеку от Красного Лимана.