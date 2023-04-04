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Глава Центра военно-политических исследований, Алексей Подберёзкин, сообщил об ударе, произведенном Российской Федерацией в начале марта по натовскому центру связи, который находился на Украине.

По словам Подберёзкина, западные государства тщательно скрывают этот инцидент, но это является обычной практикой.

В ходе «массированного удара возмездия» российские силы задействовали шесть  гиперзвуковых ракет «Кинжал». Вследствие мощного удара были поражены объекты военной инфраструктуры ВСУ, куда входил и центр НАТО, расположенный во Львове.

По данным Подберёзкина, уничтожение центра НАТО приведет к колоссальным последствиям для ВСУ, так как там находились и были уничтожены главные военные советники из европейских стран, принимающие активное участие в украинском вооруженном конфликте.

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