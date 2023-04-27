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Лучшие боевые качества различных образцов российского вооружения  помогла определить специальная военная операция. По словам военного эксперта Алексея Суконкина, одним из подобных примеров является российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор».

Эксперт рассказал, как много лет назад имел разговор с генеральным конструктором фирмы «Камов», Героем России Сергеем Михеевым. Именно он рассказал Суконкину, что современное ведение боя подразумевает обязательное оснащение вертолета бортовым оборонным комплексом, который имеет способность к подавлению боеголовок зенитных ракет.

На Ка-52 установлен бортовой комплекс обороны Л-370 «Витебск». Главная задача – предупреждение экипажа о попадании вертолета радиолокационный или лазерный прицел противника. «Витебск» способен в автоматическом режиме обнаруживать пуск вражеской ракеты по вертолету.

После обнаружения комплексом активируются пассивные помехи, то есть отстрел инфракрасных ловушек и дипольных отражателей. Помимо этого система включает активную защиту в радиодиапазоне и инфракрасном поле, которая сбивает с курса самоноводящиеся ракеты противника.

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