Генсек НАТО Йенс Столтенберг достаточно прозрачно намекнул, что Киев получил все вооружение, которое ему требуется для контрнаступления и пора бы начинать действовать. Кроме того, главкому ВСУ Валерию Залужному и главе офиса президента Зеленского Андрею Ермаку 27 апреля позвонили Марк Милли, возглавляющий Объединенный комитет начальников штабов США и советник Байдена по государственной безопасности Джейк Салливан.

Можно не сомневаться, что они говорили о том же, что и Столтенберг. Запад хочет увидеть от Киева какие-то решительные действия, так как вкладывает в него миллиарды долларов. Это не подарок, а инвестиция, которую ВСУ придется отработать, передает портал “Военное обозрение”.

Обсуждались в ходе телефонных бесед и проблемы, возникшие у ВСУ в Артемовске, Авдеевке, Угледаре и Марьинке. Везде Киев несет огромные потери и не может перейти к контратакующим действиям, так как ВС РФ весьма активно задействуют артиллерию.

В Бахмуте, который Зеленский не сдает вопреки требованиям Запада, ВСУ уже потеряли контроль над обоими железнодорожными вокзалами и удерживают менее 7 процентов территории на западе города. Однако при этом они все еще заявляют, что способны вернуть контроль в свои руки.

По мнению экспертов из США, звонки Салливана и Милли – это последний сеанс связи с Киевом перед контрнаступлением. Содержание следующих подобных бесед будет зависеть от его результатов и, что вполне вероятно, могут совершенно не понравится президенту Зеленскому.