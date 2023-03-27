Украинцы вывозили грузовиками большую часть винных запасов с завода шампанских вин в Артемовске, а склады с боеприпасами оставались брошенными. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Отмечается, что военные российской армии заняли позиции в подвалах артемовского винного завода. Он расположен под землей на глубине до 90 метров. Предприятие является хорошим убежищем и было возведено еще во времена Союза на случай возможной войны. Теперь же оно сослужило службу военным ЧВК «Вагнер».

Российские бойцы рассказали, что украинцы основную часть запасов вина вывозили грузовиками. Все, что осталось, было взято под охрану, российские военные к алкогольным напиткам не притронулись.

Отмечается, что было взято только несколько машин с бутылками. Их подарили женщинам на 8 Марта в Луганске.