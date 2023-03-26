Россия продолжит наносить массированные удары по объектам на Украине, заявил спикер Воздушных сил страны Юрий Игнат.

Он пояснил, что РФ нашла весьма выгодную альтернативу ракетам, которые, как второй год утверждают украинские «эксперты», «уже закончились». В арсенале ВС России имеет огромное множество авиабомб ФАБ-500, которые достаточно переделать в управляемые, чтобы поражать любые цели. Такой подход обеспечивает реальную экономию в сравнении с производством новых ракет.

По словам украинского спикера, использование авиабомб дает возможность увеличить дальность поражения целей до 50 километров. То есть бомбардировщики, осуществляющие пуск, будут оставаться вне пределов досягаемости противовоздушной обороны. Киев тоже использует данную тактику, но у него имеется серьезная нехватка авиабомб, поэтому организовывать массированные атаки не получается.