Бойцы 24 отдельной бригады специального назначения разгромили боевиков ВСУ. Портал «Русская весна» сообщает, что российские военные устроили противнику настоящий «Судный день».

Группа боевиков была обнаружена с беспилотного аппарата, а далее в дело вступили бойцы новосибирского спецназа. Они открыли по врагу огонь из автоматов, а затем пустили в ход минометные установки и противотанковые управляемые ракеты.

Противник был захвачен врасплох таким натиском, он не успел даже опомниться, когда спецназовцы уничтожили практически весь личный состав. Военные корреспонденты отмечают, что боевики ВСУ попали на «прямой телемост с Бандерой» – вдохновителем всех украинских националистов.

Портал также опубликовал видеозапись, на которой запечатлен бой с уничтожением боевиков ВСУ.