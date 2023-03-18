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Офицер пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» рассказал о боях на Купянском направлении, где российские ВС медленно продвигаются вперед. Он сообщил, что Киев уже дважды пытается провести ротацию своих подразделений, однако ВС РФ не дают этого сделать.

Российская артиллерия наносит удары по резерву, который перебрасывается к Купянску, и срывают ротацию войск противника. Кроме того, отлично действуют танкисты и мотострелковые подразделения.

Первые вступили в бой с врагом и уничтожили две боевых машины пехота у населенного пункта Стельмаховка. Мотострелки надежно удерживают оборону. Так, ВСУ попытались перейти в наступление на села Масютовка и Гряниковка, однако получили достойный отпор. Остатки подразделений были вынуждены отступить на свои исходные позиции.

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