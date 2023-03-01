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Как сообщает военный эксперт и бывший подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко, националистические подразделения вооруженных сил Украины привлекают подростков к выполнению боевых задач на линии фронта.

По словам эксперта, на позиции украинских подразделений, находящихся в окрестностях населенного пункта Артемовск, прибыл автобус с 30 подростками, которым еще не исполнилось 18 лет. Группа несовершеннолетних должна войти в состав одного из националистических батальонов для усиления штурмовых групп. Большая часть прибывших подростков ранее проходила обучение террористической и экстремисткой деятельности в одном из детских лагерей на территории Украины.

Напомним, что на территории Луганской Народной Республики, которая была освобождена от вооруженных сил Украины, был обнаружен специализированный лагерь, где иностранные инструкторы проводили занятия с украинскими детьми в рамках «военно-патриотической игры» для обучения их азам диверсионной деятельности.

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