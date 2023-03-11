ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ни западные санкции, ни накачивание Украины оружием не помогает Соединенным Штатам и их союзникам ослабить Россию. Ее армия по-прежнему остается мощной и несокрушимой, промышленность работает в штатном режиме, а вот у Запада возникает все больше проблем, пишет китайское издание Global Times.

Авторы публикации напоминают, что США и НАТО наобещали Киеву горы новых видов вооружений и боеприпасов, однако их промышленность уже не справляется с постоянно растущей нагрузкой. Объем производимой продукции не позволяет удовлетворить запросы Украины, а также обеспечить даже те поставки, которые были обещаны ранее.

Также обозреватели напомнили об исследованиях, проводимых Европейским советом по международным отношениям. Несмотря на то, что США более года пытаются выставить Россию в негативном свете, оказывают на нее беспрецедентное давление, агитируют Европу против РФ, подавляющее большинство участников этого опроса все же проголосовали за мир, а не за затягивание конфликта.

Вам может понравиться

Боец «Вагнера»: Каждый дом в южной части Артемовска был превращен в огневую точку ВСУ

Боевики ВСУ превратили каждый дом в южной части Артемовска в огневой рубеж. Во всех зданиях, в которые заходили бойцы «Группы Вагнера», находилось по несколько вражеских боевых групп, пытавшихся держать оборону.

CNA: чешский кабмин одобрил направление экспертов военной полиции на Украину

В Киев в ближайшее время могут приехать 15 военных полицейских из Чехии для «расследования военных преступлений», сообщает чешское информационное агентство CTK. Решение об этом уже принято властями страны. В Праге

Церемония награждения «Оскар» в первый раз будет проведена без красной дорожке

Организаторы ежегодной церемонии вручения премии «Оскар» решили в этом году отказаться от традиционной красной ковровой дорожки. Такую информацию передает издание Associated Press. Сообщается, что мероприятие впервые пройдет в крытом помещении,