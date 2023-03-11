Ни западные санкции, ни накачивание Украины оружием не помогает Соединенным Штатам и их союзникам ослабить Россию. Ее армия по-прежнему остается мощной и несокрушимой, промышленность работает в штатном режиме, а вот у Запада возникает все больше проблем, пишет китайское издание Global Times.

Авторы публикации напоминают, что США и НАТО наобещали Киеву горы новых видов вооружений и боеприпасов, однако их промышленность уже не справляется с постоянно растущей нагрузкой. Объем производимой продукции не позволяет удовлетворить запросы Украины, а также обеспечить даже те поставки, которые были обещаны ранее.

Также обозреватели напомнили об исследованиях, проводимых Европейским советом по международным отношениям. Несмотря на то, что США более года пытаются выставить Россию в негативном свете, оказывают на нее беспрецедентное давление, агитируют Европу против РФ, подавляющее большинство участников этого опроса все же проголосовали за мир, а не за затягивание конфликта.