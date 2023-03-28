Эксперты германского издания Focus считают, что власти Вашингтона специально придерживают поставки оружия на Украину. По их мнению, Штаты опасаются, что крупные поставки вооружения приведут к прямому столкновению с Россией, а этого не хочет большая часть стран в составе НАТО.

Кроме этого, Пентагон не желает, чтобы в руках украинцев было современная и высокотехнологичная боевая техника, так как она легко может оказаться у российских военных.

В Focus сообщили, что Вашингтон отказался отправлять в Киев обещанные ранее боевые танки Abrams в модификации M1A2. Вместо них Киев получит устаревшие M1A1, у которых нет брони из обедненного урана.

Схожая ситуация произошла и с гаубицами модели М777, которые изначально должны были иметь навигационное оборудование, но Украина получит их без навигации.