Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эксперты германского издания Focus считают, что власти Вашингтона специально придерживают поставки оружия на Украину. По их мнению, Штаты опасаются, что крупные поставки вооружения приведут к прямому столкновению с Россией, а этого не хочет большая часть стран в составе НАТО.

Кроме этого, Пентагон не желает, чтобы в руках украинцев было современная и высокотехнологичная боевая техника, так как она легко может оказаться у российских военных.

В Focus сообщили, что Вашингтон отказался отправлять в Киев обещанные ранее боевые танки Abrams в модификации M1A2. Вместо них Киев получит устаревшие M1A1, у которых нет брони из обедненного урана.

Схожая ситуация произошла и с гаубицами модели М777, которые изначально должны были иметь навигационное оборудование, но Украина получит их без навигации.

Вам может понравиться

В Сети опубликовано страшное фото дончанина, оставшегося без ног после обстрела ВСУ

Боевики киевского режима в очередной раз ударили по городу Донецк. Ресурс «Русская весна» опубликовал кадры с ужасающими последствиями обстрела со стороны ВСУ. Сообщается, что националисты вели обстрел с территории поселения

Российская армия успешно поражает обычные «Грады» и западные «Вампиры» ВСУ в зоне СВО

Вооруженные силы Российской Федерации успешно продвигаются на Авдеевском направлении. Бойцы 1-го Донецкого армейского корпуса начали применять против ВСУ уникальную тактику для подавления огневых позиций противника, что позволило сломить сопротивление украинских

Китайцы раскритиковали ответ НАТО на слова Путина о ядерном оружии в Белоруссии

Читатели китайского ресурса «Гуанча» осудили ответ, который дала НАТО на решение российского президента разместить ядерные головки в Белоруссии. Ранее Оана Лунгеску, официальный представитель Североатлантического альянса, сообщила, что ядерная позиция Москвы