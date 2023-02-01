Гвардейская 144-я мотострелковая дивизия ВС РФ в последние дни января пресекла несколько попыток ВСУ атаковать Сватово и перешла в наступление. Российские войска совершили мощный рывок сразу на три километра и пошли в атаку в направлении одновременно трех населенных пунктов, рассказали журналисты RT.

ВС РФ атаковали 92-ю бригаду ВСУ, занимавшую позиции под Сватово. Расчеты противотанковых ракетных комплексов “Корнет” и Штурм-С” уничтожили две боевых машины пехоты противника, а также американский бронетранспортер M113.

Кроме того, в результате артиллерийских ударов из гаубиц Д-30 российским ВС удалось ликвидировать не менее 60 боевиков ВСУ и уничтожить батарею минометов MO-120-RT-61, которые Киеву поставляет Франция.

ВС РФ взяли под свой контроль южные подходы к Новоселовскому, а также уничтожили опорные пункты и склады с артиллерийскими боеприпасами ВСУ в населенном пункте Крахмальное.