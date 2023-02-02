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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик с новыми грузовиками «Урал», которые будут отправлены в зону проведения специальной военной операции к чеченским подразделениям ВС РФ.

Сообщается, что новые грузовики «Урал» были приобретены за счет Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. При этом каждый грузовик был укомплектован 23-мм зенитными установками «Шилка» Министерством обороны России. Скорострельность данных установок составляет 2000 выстрелов в минуту. В описании к ролику сообщается, что с таким вооружением российским военнослужащим не страшны западные танки.

Кадыров отметил, что каждое чеченское подразделение в зоне СВО получит по два новеньких «Урала». При этом общая численность подобной техники в составе чеченских подразделений составит более 50 единиц. Он выразил уверенность, что с новой техникой российским военнослужащим будет проще справиться с «бандеровскими преступниками».

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