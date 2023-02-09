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Группа «Вагнера» смогла отрезать почти все пути снабжения украинских боевиков в Артемовске (украинское название Бахмут). Соответствующая информация была опубликована в Телеграм-канале «Иди и смотри».

По словам источника ТГ, под контролем ВСУ осталась только дорога, ведущая на Часов Яр. Но и в районе этой трассы уже задействованы российские ДРГ. После того, как российские войска перережут последний путь снабжения ВСУ, украинские гарнизоны, находящиеся в Артемовске, будут обречены.

Ранее сообщалось, что военное командование ВСУ совершает переброс живой силы и техники на Сватово-Кременное направление из Харькова через Купянск. По словам полковника в отставке Народной Милиции Луганской Народной Республики Андрея Марочко, новые украинские резервы, прибывшие в Харьков, являются личными подразделениями главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Однако Марочко сообщает, что данная информация пока еще не подтверждена.

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