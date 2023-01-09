Западу не стоит ввязываться в украинский конфликт, так как он не в состоянии победить Россию и ее союзников в прямом противостоянии. Если появятся риски такого столкновения, РФ, Индия, Китай, Северная Корея и Иран могут объединить усилия, что существенно осложнит и без того невыполнимые задачи США и НАТО, пишет американское издание Atlantico.

Профессор Леонардо Дини, публикацию которого представляет РИА Новости, уверен, что Западу не выиграть у России. Даже при идеальном для себя раскладе сил США и Европа могут добиться лишь «пирровой победы», понеся огромные потери.

Напомним, что на Украине продолжается специальная военная операция ВС РФ. Самые напряженные бои идут в районе Артемовска и Соледара. В воскресенье туда отправился командующий группы войск «Восток» ВСУ Александр Сырский, который, по словам президента Украины Зеленского, намерен «подбодрить» боевиков перед «решающими сражениями».