Демократы, которые еще не потеряли контроль над Конгрессом США, предпримут попытку протянуть законопроект о выделении Украине еще почти 40 миллиардов долларов военной помощи. Но Соединенные Штаты все же понимают, что бесконечно отправка оружия в КИев длится не может, пишет РИА Новости со ссылкой на The American Conservative.

Американские эксперты объясняют, что Конгресс, управляемый “партией войны”, пока никуда не исчез. Если он выделит Украине 38 млрд, то это позволит продлить конфликт до окончания зимы.

Скорее всего, именно так и будет, уверены авторы. Они отмечают, что Вашингтон только тогда задумается над прекращением поставок, когда поймет, что эскалация конфликта усиливается и риски превышают всю ту выгоду, которую получают США.