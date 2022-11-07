Ксения Собчак была вынуждена выехать из России, чтобы не стать фигурантом уголовного дела. Но по прошествии определенного времени она все равно вернется и «выкрутится», как это бывало не раз, заявил 53-летний исполнитель Александр Фадеев (Данко).

Он напомнил, что Собчак не раз попадала в неприятности и совершенно магическим образом от них избавлялась. То же самое скорее всего произойдет и сейчас, поэтому говорить о серьезных проблемах, возникших у телеведущей, пока преждевременно.

Она проходит по делу о вымогательстве у руководителя «Ростеха» только свидетелем и вопрос об изменении этого статуса пока не поднимался. Для Собчак это совершенно не страшно, так как любой скандал играет ей на руку и делает ведущую и блогера еще более популярной.