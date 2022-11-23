Как сообщает «Московский Комсомолец», Андрей Спыну, занимающий пост вице-премьера и министра инфраструктуры Молдавии, заявил, что на территории Украины находится российский газ, который предназначался для транспортировки в Молдавию.

Напомним, что представители «Газпрома» уже заявили о том, что объемы газа, который российская компания поставляет на территорию Молдавии транзитом через Украину, не соответствуют объемам, которые украинская сторона передает Молдавии. В случае, если ситуация не разрешится, то российская компания будет вынуждена сократить поставки природного газа через станцию «Сунджа».

Спыну поспешил сделать заявление, что оставшийся на территории Украины российский природный газ, предназначенный для Молдавии, находится там на хранении. Также Спыну сообщил, что российская сторона получит оплату за весь предоставленный природный газ.

Молдавский вице-премьер также сделал заявление, что природный газ, который принадлежит Молдавии, хранится не только на территории Украины, но также и на территории Румынии.