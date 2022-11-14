Как сообщает издание «Московский Комсомолец», российский историк, политолог и по совместительству директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, а также полковник в запасе Семен Багдасаров высказал свое мнение, каким образом теракт в турецком городе Стамбул может быть связан с событиями на территории Украины.

Турецкий лидер рассказал, что в результате теракта погибло шесть человек, а еще 30 человек были отправлены в больницы с ранениями разной степени сложности. Турецкие силовые ведомства уже задержали предположительного исполнителя террористического акта, им оказалась женщина, которая оставила сумку с взрывчаткой на одной из центральных улиц Стамбула. Всего же по этому делу силовые ведомства задержали около 20 человек. Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил, что за организацией теракта может стоять Рабочая партия Курдистана (РПК), а также курдские Отряды народной самообороны.

Однако российский политолог Багдасаров уверен, что обычно РПК проводит теракты, направленные против полиции и военных, а не против гражданских. По его мнению, это очень похоже на внутриполитические разборки внутри самой Турции. Мэр Стамбула Экрема Имамоглу хочет принять участие в президентских выборах в Турции, и у него достаточно хороший рейтинг, который и хотели понизить данным терактом.

Также Багдасаров не исключает и версию того, что Эрдоган хочет провести быструю победоносную войну, чтобы улучшить свой рейтинг перед президентскими выборами. И здесь, по мнению российского политолога, у Эрдогана есть три варианта.

Во-первых, это война Турции и Греции, однако Франция и США уже предупредили турецкого лидера о тяжелых последствиях такого решения. Во-вторых, это конфликт на Южном Кавказе, однако здесь сильные интересы Ирана и России. В-третьих, это военная операция на территории Сирии. Багдасаров считает, что третий вариант наиболее вероятный. Так как Россия сейчас занята специальной военной операцией, по мнению российского политолога, Эрдоган может пойти, например, на захват города Алеппо, что может благоприятно сказаться на его поддержке народом Турции.