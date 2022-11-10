По сообщению издания «Московский комсомолец» военно-воздушные силы США провели ряд учений в арктическом регионе. В период учений была произведена отработка сброса при помощи парашюта высокоточной крылатой ракеты AGM-158 JASSM. Данная высокоточная ракета, представляющая класс «воздух-земля», была сброшена с самолета C-130 Hercules. По мнению журналистов издания Stars and Stripes, данные действия со стороны Штатов нацелены на запугивание Российской Федерации.

Учения ВВС США были проведены 9 ноября. Вылет военного американского самолета был произведен с военной базы, находящейся на острове Аннёйа. Самолетом было произведено сбрасывание системы под названием «Быстрый дракон». Она предусматривает выброс снаряда в так называемой «упаковке» на парашюте. Во время планирования в воздухе, ракеты вылетают из «упаковки» и следуют непосредственно к заданной цели.

По данным издания Stars and Stripes, испытание данной системы является первым с того момента, как она была создана.