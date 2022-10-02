Вынужденный отход войск из Красного Лимана является совершенно не виной Генштаба ВС РФ. Неудача стала результатом действий командиров батальонов, которые не сумели наладить эффективное взаимодействие между всеми подразделениями, которые осуществляли оборону города, заявил военный корреспондент Александр Сладков.

«Отсутствие арткорректировщиков и авианаводчиков, отсутствие обмена связистами или офицерами связи — это уже болезнь системы. Не может микросхема работать, если в ней кочерга, валенки, борщ и напалм. Такая система не работает, и трудно от неё требовать обеспечения действия синхрофазотрона», – написал он в своем телеграм-канале.

Также военкор отметил, что генералы считают поле боя столом для игры в преферанс и просто «расписывают пульку». Он отметил, что военачальниками обычно становятся за какие-то боевые заслуги, за способность разрабатывать и грамотно использовать стратегические и тактические ходы.