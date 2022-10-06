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Совместная группа исследователей из Университета Тохоку и корпорации Honda в Японии разработала метод анализа для точного прогнозирования мест износа и задиров в скользящих частях поршневых пальцев двигателя. Об этом сообщает портал TechXplore. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Поршневые двигатели используют возвратно-поступательные поршни для извлечения энергии из сгорания и преобразования ее во вращательное движение. Они обычно используются в автомобилях. Наиболее распространенная причина отказа поршневого двигателя возникает, когда масляная пленка смазочного масла разрывается, что приводит металлических деталей к соприкосновению, что приводит к царапанию и залипанию. После такой поломки запустить двигатель будет невозможно.

Поршневые пальцы и шатуны, находящиеся в постоянном возвратно-поступательном и вращательном движении, нуждаются в жидкостной смазке. Однако для проверки мест износа и задиров в жидкостной смазке необходимы длительные нагрузочные испытания, и прогнозирование или расчет этого считалось недостижимым.

Теперь совместная группа исследователей из Института гидродинамики Университета Тохоку и Honda Motor Co., Ltd. под руководством профессора Джун Ишимото разработала многофазный метод анализа, связанный со смазкой и структурой материалов. Этот подход не только смоделировал и спрогнозировал трибологические свойства в тяжелых условиях нагрузки, но также определил дугообразную деформацию поршневого пальца как причину механического контакта и заедания на кромке шатуна.

«Благодаря новому методу прогнозирования будет легче разработать надлежащие правила техники безопасности, которые помогут предотвратить ненужное повреждение автомобильных двигателей и другого промышленного оборудования», – отметил Ишимото.

По словам исследователей и специалистов отрасли, это прорывное решение поможет ограничить износ компонентов транспортного и промышленного оборудования и сделать их более экономичными.

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