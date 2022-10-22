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Все поклонники Ольги Бузовой в недоумении, почему поп-дива решила изменить свое отношение к бренду Balenciaga, который она обещала не использовать в своем гардеробе.

Так на фестивале «Жара», который прошел в Москве, было действительно очень жарко от такого количества известных людей на один квадратный метр пространства. Но среди всех знаменитостей зрителям особенно запомнилась певица Ольга Бузова. Она смогла покорить всех присутствующих на красной ковровой дорожке своим ярким образом в лазурном платье до пола, которое очень сильно напоминало аналогичный наряд Ким Кардашьян.

Видеоролик, который был снят в гримерке певицы Ольги Бузовой, был выложен в ее социальных сетях. В своих комментариях все поклонники разделились на два противоположных лагеря. Первый лагерь был просто без ума от образа Бузовой в стиле Ким. А вот второй лагерь, который составил большую часть фанатов певицы, не оценили стараний певицы и обвинили ее в плагиате.

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