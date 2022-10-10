На телеканале СТС стартовало шоу «Маска.Танцы», участникам которого необходимо теперь не петь, а танцевать. Но как и ранее в шоу «Маска», членам жюри предстоит отгадывать, кто же из звезд скрывается под тем или иным костюмом.

Сергей Светлаков, актер и комик, который вошел в состав звездного жюри нового шоу, высмеял певца Диму Билана в эфире телепередачи. В первом выпуске программы членам жюри предстояло узнать, кто скрывался под маской Сатурна. Так, большинство мнений было выдвинуто в пользу артиста Димы Билана.

Сергей Светлаков позволил себе сделать комментарий в сторону Билана: «Дима бывает иногда сказочный, а после этого скандалы всякие случаются».

Предположительно, Светлаков имел ввиду неприятный инцидент, который случился с Димой в минувшем году. Это касается видео, попавшего в Сеть с концерта артиста в Казахстане, на котором он вероятно выступал под действием алкоголя. Чуть позже артист принес свои извинения за свое поведение.