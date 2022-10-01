Российские ВКС сорвали наступление ВСУ, предпринятое с целью захвата Красного Лимана. Мощные удары с применением авиабомб ФАБ-3000 заставили противника отступить, так как он понес серьезные потери, сообщил портал Avia.Pro.

Эксперты поясняют, что эти боезаряды несут боевую часть весом 3000 килограммов, которая после взрыва оставляет огромные воронки. Удар по наступающим частям ВСУ спровоцировал огромные потери врага в живой силе и технике, поэтому захват Лимана оказался сорван.