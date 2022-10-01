Российские ВКС сорвали наступление ВСУ, предпринятое с целью захвата Красного Лимана. Мощные удары с применением авиабомб ФАБ-3000 заставили противника отступить, так как он понес серьезные потери, сообщил портал Avia.Pro.
Эксперты поясняют, что эти боезаряды несут боевую часть весом 3000 килограммов, которая после взрыва оставляет огромные воронки. Удар по наступающим частям ВСУ спровоцировал огромные потери врага в живой силе и технике, поэтому захват Лимана оказался сорван.
«Началась операция по деблокированию Красного Лимана, в ней принимают участие четыре боевые тактических группы 58 общевойсковой армии, усиленные тяжёлой техникой. По ВСУ работает авиация ВКС РФ, в воздух подняты бомбардировщики, производятся удары бомбами ФАБ-500 и ФАБ-3000. В настоящее время в районе Красного Лимана ведут бои кадровые части из двух округов и бойцы Народных Милиции ЛНР. Кроме того, в окрестности Лимана и Ямполя выдвигаются несколько крупных мотострелковых подразделений ВС РФ с задачей деблокирования самого города и путей снабжения», – цитируют эксперты сообщение издания «Свободная пресса».