Американский стартап Tons of Mirrors, специализирующийся в сфере солнечно-энергетических систем, планирует разместить на МКС опытную установку, которая сделает солнечный свет 24-часовым явлением. Об этом сообщает сайт InHabitat. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Генеральный директор компании Tons of Mirrors Бен Новак – 26-летний новатор в области технологий, который ранее работал со Space X. Сейчас он планирует установить в космосе опытную систему, включающую большие зеркала, которые могли бы ночью перенаправлять солнечный свет на фотоэлектрические панели на Земле.

«Сегодня, благодаря новым и более совершенным солнечным панелям, эта индустрия достигла годовых оборотов в 20 миллиардов долларов. Но то электрическое решение, что которое я создаю, намного значительней – если, скажем, через 200 лет оно заменит ископаемое топливо, то это будет рынок стоимостью 17 триллионов долларов», – отметил Новак.

Установка будет размещена на Международной космической станции (МКС) для обеспечения круглосуточного доступа к солнечной энергии. Она будет вращаться в космосе, отражая достаточно солнечного света на Землю, чтобы облегчить улавливание солнечной энергии.

Идея орбитальных солнечных отражателей впервые была представлена еще в 1977 году. С тех пор многие ученые размышляли над ней. В настоящее время исследователи из Университета Глазго работают над крупномасштабной технологией спутниковых солнечных отражателей, которая позволит крупным солнечным фермам получать доступ к солнечному свету ночью. Китай также объявил о планах по запуску в космос искусственных лун. Подобные отражающие объекты способны дать достаточно света, чтобы заменить уличные фонари в городах.

По словам Новака, его первоначальная идея заключалась в том, чтобы иметь бесконечно длинную вакуумную трубку, содержащую зеркала в космосе. Однако он пересмотрел эту идею из-за ее чрезмерных размеров и требуемых ресурсов. Согласно его нынешней концепции, большая волна частиц или пучки света могут быть сведены в один луч.

Хотя сама идея вполне жизнеспособна, Новака ограничивают некоторые отдельные проблемы, которые его компания все еще пытается решить. В настоящее время стартап пытается снизить стоимость, создавая большую площадь в пространстве, необходимом для установки, и собирая деньги на развитие.

«Это огромный риск для национальной безопасности, если у Китая будет доступ к электроэнергии в 10 или 100 раз дешевле, чем в США», – отметил Новак, подчеркнув значимость геополитических проблем, связанных с дешевой и экологически чистой энергией.