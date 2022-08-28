Специалисты Канадского университета Шербрука разработали ряд инноваций для беспилотных летательных аппаратов, позволяющих им безопасно приземляться даже на очень крутых склонах. Об этом сообщает интернет-издание New Atlas. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Ученые, работающие над расширением потенциальных зон посадки дронов, продемонстрировали новый подход, позволяющий летательным аппаратам безопасно приземляться на поверхностях, расположенных под большим уклоном. Подобные варианты поверхностей широко распространены, в том числе в городской среде.

Разработка, осуществленная инженерами-механиками из Канадского университета Шербрука, вытекает из некоторых итогов их предыдущих исследований. Так, в 2017 году эта же научно-инженерная группа продемонстрировала беспилотник с неподвижным крылом, способный взлетать и приземляться на воду, который предназначался для перелетов между озерами и при этом мог подзаряжаться от солнечной энергии непосредственно в пути.

Позже в том же году канадские исследователи представили еще один созданный ими беспилотник с неподвижным крылом, который использовал лазерный датчик для обнаружения во время полета приближающейся стены. Затем этот дрон отклонялся вверх и использовал ножки из микрофибры для фиксации на шероховатой поверхности стены, а также подвески для поглощения кинетической энергии удара. В итоге такой дрон мог оставаться прикрепленным к вертикальной стене, пока не получал команду запустить свои пропеллеры для дальнейшего полета.

Последняя разработка исследователей Шербрука – технология посадки, бросающая вызов физике, была разработана командой для дронов-квадрокоптеров, которым зачастую бывает сложно приземлиться на наклонные поверхности из-за их жесткого шасси. На дрон DJI F450 было установлено специальное шасси с легкими фрикционными амортизаторами, чтобы поглощать кинетическую энергию от удара о поверхность, а возможности быстрого изменения тяги позволяют ему приземляться на весьма впечатляющих уклонах.

Эта система была испытана в реальных условиях на открытом воздухе. Дрон-квадрокоптер смог успешно приземлиться на поверхности с уклоном до 60 градусов и на скорости до 2,75 метра в секунду. Команда разработчиков отмечает, что технология позволяет небольшим дронам приземляться на наклонные крыши, которые нередко можно встретить в городах, а более высокая скорость приземления позволит им делать это в чрезвычайных ситуациях, когда точное управление и обнаружение не всегда возможно.