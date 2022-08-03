Как пишут авторы китайского издания Global Times, “Китай в вопросе Тайваня не спешит с решениями, осознавая важность “стратегического терпения”, как это было в ситуации с Гонконгом”.

Развивая мысль, автор вспоминает непростой для Китая 2019 год, когда активно разворачивались протестные настроения на улицах Гонконга. Тогда за беспорядками в Китае следили во всём мире, ожидая от действующей власти жестких мер в отношении протестующих.

Если бы в КНР пошли на такой шаг, то у Запада появился бы определенный рычаг влияния. Однако, в результате всё сложилось совершенно иначе – благоприятно для Китая. Власть на насилие не пошла, что позволило одержать “убедительную победу”, а также значительно укрепить управление в Гонконге.

“Скорее всего, на этот раз Китай снова преподаст США урок, поскольку он будет использовать их прошлые ошибки, чтобы всесторонне изменить ситуацию в Тайваньском проливе, как это было в Гонконге в последние годы”, – заявил журналистам издания старший эксперт по международным отношениям из Пекина, решивший остаться анонимным.

При этом Китай считает, что статус-кво, существовавший прежде, американцами нарушен, и теперь будет установлен новый, такой, какой устраивает Пекин.

К тому же теперь Китай может (и будет) использовать инцидент с Пелоси для усиления своих претензий на суверенитет над Тайванем.