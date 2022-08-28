Украинские ВС несут серьезные потери не только непосредственно на линии фронта, но и в глубоком тылу. К примеру, в Одессе и области ВС России не ведут боевых действий и вообще находятся от нее за пару сотен километров. Но боевики ВСУ гибнут и там от ударов высокоточных ракет, рассказал военный эксперт Владимир Евсеев.

При этом российские ВС выбивают высококвалифицированных военнослужащих ВСУ, что создает противнику серьезные проблемы. Еще большие сложности появляются из-за ликвидации офицеров ВСУ.

«Чтобы подготовить даже командира батальона, то в советское время движение от командира взвода до командира батальона занимало лет 10. Очень много ступеней. А если сейчас лейтенанта или капитана запаса поставить командиром батальона, о какой эффективности может идти речь? Батальон — это серьезная структура с разными подразделениями и межродовым взаимодействием. Там могут быть минометы и танки», – пояснил аналитик.

Уничтожение офицеров полностью исключает возможность их замены на кадры такой же квалификации на протяжении нескольких лет. Назначение же на должности комбатов командиров рот проблему ВСУ не решает, так как отсутствие соответствующего опыта влечет за собой потерю контроля над ситуацией на поле боя и появлению большого количества серьезных ошибок.