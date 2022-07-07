Представитель Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин рассказал, как повлияет на отношения между Россией и Великобританией отставка премьер-министра Бориса Джонсона. Он напомнил, что пока опальный глава правительства все еще остается на своем посту до появления преемника.

Вероятными кандидатами на должность премьера являются министр обороны Великобритании Бен Уоллес и руководитель МИД Лиз Трасс. Если пост займет кто-то из этих персонажей, то ожидать даже малейшего потепления в отношениях точно не стоит.

Трасс, к примеру, точно так же, как и Джонсон, будет продвигать концепцию «глобальной Британии» с усилением влияния Лондона в разных регионах планеты. Кроме того, она продолжит налаживать сотрудничество с другими странами в экономической, военной и дипломатической сферах.

Эксперт также отметил, что одной из интриг отставки Джонсона является создание Великобританией ранее анонсированного военно-политического союза в недрах ЕС, который якобы должен противостоять «российской агрессии».

Кроме того, в Великобритании может разразиться серьезный политический кризис вплоть до развития сепаратистских настроений. Ведь проблемы в экономике никуда не уйдут, а решать их, отправляя помощь Киеву, весьма проблематично.