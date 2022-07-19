Военный обозреватель Андрей Коц в своей публикации в издании РИА Новости рассказал о важности Северска в ДНР, который сейчас штурмуют российские войска. Он пояснил, что этот город станет плацдармом для дальнейшего наступления.

В Северске сейчас идут бои в жилом секторе, боевики ВСУ отлично понимают, что нужно покидать город, но все еще продолжают сопротивление. Населенный пункт окружен с трех сторон и уйти еще имеется возможность. Как только котел захлопнется, она исчезнет и тогда у националистов останется простой выбор между гибелью и пленом.

Уничтожение боевиков в Северске позволит сперва установить контроль над Соледаром, Углегорском и Артемовском, а затем предпринять решающий бросок на Краматорск и Славянск, где ожидается последняя битва за ДНР.

По словам эксперта, ВС РФ готовы к тому, что в Славянске и Краматорске не будет такой же «халявы», как в Лисичанске. В этих двух городах затаились наиболее боеспособные националистические формирования, поэтому сражение будет очень серьезным.