За несколько последних недель остров Змеиный превратился в хорошо укрепленную территорию с множеством фортификационных сооружений, рассказал портал Avia.Pro со ссылкой на сделанные 13 июня спутниковые фотографии.

На снимках хорошо видно около 25 новых траншей, укреплений и замаскированных военных объектов. Помимо этого, на острове появилось 17 дополнительных единиц техники. Рядом со Змеиным удалось обнаружить еще и подводную лодку.

Такая активность в укреплении острова может быть связана с попытками ВСУ высадить десант. Все они с треском провалились, однако фортификационные сооружения и дополнительная техника отобьют у противника желание отправлять на Змеиный новые подразделения, считают эксперты.

Отмечается, что на острове вполне могут быть размещены береговые ракетные комплексы, но на спутниковых фото обнаружить какие-либо признаки их присутствия не удалось.