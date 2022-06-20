Заявление нового главкома Королевских сил Великобритании о необходимости «создать армию, способную победить Россию», выглядит довольно странно, пишет издание «Московский комсомолец». Причем странность кроется совсем не в том, что Патрик Сандерс вознамерился фактически развязать в Европе новую войну.

Она в том, что британский генерал почему-то возомнил, что в этой гипотетической войне не будет применяться ядерное оружие. Однако президент РФ Владимир Путин еще перед началом спецоперации ВС на Украине четко и ясно предостерег Запад от вмешательства в конфликт. Он не только предупредил, что в противном случае Россия задействует ядерное оружие, но и приказал привести РВСН в состояние повышенной боевой готовности.

Несмотря на это, Патрик Сандерс все же считает, что боевые действия будут развиваться по сценариям прошлого столетия. В противном случае он не стал бы заявлять о «подготовке армии». Ведь в случае обмена ядерными ударами Великобритании армия уже точно не понадобится.