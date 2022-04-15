Александр Морозов, корреспондент «Известий», показал, как работают системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы) при проведении специальной операции по защите ДНР и ЛНР.

Со слов журналиста, в зоне нахождения этих систем, примерно до 25 километров, не ловит связь ни один мобильный телефон. Он рассказал, за полем работает система Р-330Ж «Житель», она приглушает все сигналы с той целью, чтобы диверсионные группы не имели возможности при помощи связи координировать нанесение ударов по позициям российских военнослужащих.

Один из военных рассказал, что данный комплекс отлично зарекомендовал себя, поскольку способен работать без проблем в любых погодных условиях. Главная задача – прикрыть военные группировки от радиоразведки врага, а также от прицельных ударов со стороны авиации.

Он привел пример, что в ходе проведения спецоперации было обнаружено 12 беспилотников «Байрактар», после чего было произведено их подавление и они оказали неспособны наносить прицельные удары.