Военнослужащего Украины захватили в плен, там он рассказал представителям Народной милиции ЛНР, что его отправили на фронт принудительно.

Признание солдата ВСУ Александра Сытника сняли на видео, материал выложил портал ФАН.

Украинский военнослужащий рассказал, что после того, как объявили мобилизацию, их принудительно отвезли на поезде в город Попасная.

Дальше вновь прибывших солдат поместили в здание школы и оснастили их большим количеством оружия. Недалеко от казармы располагались артиллерия и танки. Пленный подтвердил, что желания вести войну не было ни у кого.

Ранее стало известно, что Россия переходит к новой фазе операции на Украине. Теперь цель ВС России – захватить в кольцо нацистскую группировку на Донбассе, занять Николаев и перебросить силы в южную часть фронта.

За месяц ВС России создали все необходимое для уничтожения всей системы ВСУ. Теперь необходимо еще несколько ударов, после чего будет можно вести политические переговоры.