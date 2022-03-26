В Москве мужчина обратился к правоохранителям и заявил об избиении. Он рассказал, что пострадал прямо во время собеседования, когда хотел устроиться на работу.

Произошел этот инцидент на улице Братиславской, 6 на юго-востоке Москвы. По словам потерпевшего, во время собеседования между ним и оппонентом произошла ссора, плавно переросшая в потасовку. В результате соискатель вакансии оказался избит.

«Гражданин сообщил в полицию, что он пришел на собеседование для устройства на работу по адресу: ул. Братиславская, д. 6. В результате произошел конфликт, в ходе которого ему нанесли телесные повреждения», – рассказали представители полиции.

Сейчас правоохранительные органы разбираются во всех обстоятельствах произошедшего. По результатам проверки будет приниматься решение о возбуждение уголовного дела по факту нанесения телесных повреждений.