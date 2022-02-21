Западные СМИ насчитали более 300 боевых самолетов и вертолетов ВКС России у границ Украины, причем 100 из них находятся сейчас в Белоруссии, приводит данные натовских разведок портал Avia.Pro.

Он опубликовал представленную западными изданиями карту, на которой видно, что около 150 бомбардировщиков, истребителей штурмовиков и ударных вертолетов располагается на восточной границе у населенных пунктов Валуйки, Миллерово, Белгород и других. Еще 78 воздушных машин базируется в Барановичах, Зябровке, Лиде и Лунинце на территории соседней Белоруссии.

Кроме того, около ста самолетов и вертолетов Россия разместила на Крымском полуострове. Западные разведки уверены, что расширение присутствия авиации у границ Украины напрямую связано с событиями последних дней на Донбассе. В случае полномасштабного наступления ВСУ на самопровозглашенные республики, истребители и бомбардировщики могут быть пущены в ход.