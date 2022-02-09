Командующий так называемой Операцией объединенных сил Сергей Наев рассказал, что ВСУ проводят в Черниговской области учения танковых подразделений, а также противотанковой артиллерии и инженерных войск.

Он пояснил, что по «огромному опыту», полученному за годы проведения ООС, Киев отлично знает, что именно танки будут составлять главную ударную силу в случае «нападения РФ». Поэтому войска тренируются ставить для них минные заграждения и уничтожать боевые машины артиллерийским огнем.

Помимо этого, бойцы активно используют одноразовые гранатометы NLAW шведского производства, которые недавно поставила на Украину Британия. По словам Наева, тренировки дают возможность увеличить скорость выполнения приказов на уничтожение бронетехники противника и тем самым повышают обороноспособность страны.

Напомним, что Киев на протяжении почти 8 лет заявляет, что “успешно воюет с Россией”. Одновременно с этим он ожидает ее “нападения” со дня на день, что противоречит здравому смыслу и логике.