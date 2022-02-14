На фоне напряженности в Восточной Европе в связи с раздуваемой на Западе кампанией о «возможном вторжении России в Украину», Италия без особого энтузиазма заверила в своей готовности «оказать поддержку НАТО», сообщив о возможной отправке тысячи военнослужащих для развертывания у восточных границ Атлантического альянса. Эти планы оценил обозреватель итальянского издания InsideOver Роберто Вивальделли. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Италия подтвердила свою готовность внести свой вклад, если НАТО решит увеличить свое военное присутствие на восточном фланге», – заявил в парламенте министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини, представляя стратегию предстоящих действий итальянских властей. По словам министра, Италия «проявит активность в инициативах по укреплению, повышению оперативной готовности своих средств и расширению участия в военных развертываниях и учениях».

Гуэрини вскоре после этого заявления вылетел в Ригу, столицу Латвии, где действует итальянский контингент, развернутый в рамках операции НАТО «Baltic Guardian». Помимо этого, в Восточной Европе находятся и другие итальянские военные, действующие в Румынии с 4 истребителями Eurofighter в миссии «расширенной воздушной полиции» НАТО в Черноморском регионе.

Но возможно, что итальянские обязательства перед НАТО вскоре еще более расширятся. Как сообщила La Repubblica, Италия может «внести свой вклад в меры сдерживания против возможного российского вторжения» в виде тысячного батальона механизированных пехотных сил, который мог бы быть развернут в Венгрии. Как другой вариант, военное присутствие Италии может быть осуществлено в Болгарии.

Однако требуется официальное одобрение принимающих стран, которого на сегодняшний день не существует. А из недавних слов, произнесенных президентом Венгрии Виктором Орбаном, следует, что Будапешт совсем не в восторге от такой инициативы: «Никто из наших союзников не будет подставлять свою шкуру вместо венгров», – сказал Орбан.

В любом случае официальное решение может появиться не ранее, чем по итогам министерской встречи Атлантического альянса, намеченной на 16-17 февраля в Брюсселе. На этом мероприятии будет присутствовать также министр обороны США Ллойд Остин.

Для итальянской дипломатии приоритетом остается «поддержание диалога с Москвой». По словам Этторе Секи, генерального секретаря Министерства иностранных дел Италии, «в отношении Украины нам нужна твердость в принципах, но при этом открытость и готовность к диалогу с Москвой».

По его словам, подобные ситуации «всегда деликатны, потому что есть риск эскалации конфликтов по случайности. С нашей точки зрения, мы считаем, что есть место для дипломатии». Эту же позицию итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо подтвердил в прошлый четверг своему российскому коллеге Лаврову.